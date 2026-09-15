ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta 'All-In' podcast sunucuları tarafından yıllık olarak düzenlenen teknoloji ve politika konferansı All-In Summit'te NVIDIA CEO'su Jensen Huang ile sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sahnede binlerce katılımcının önünde konuşan Huang, Trump'ın aramasını yanıtlayarak başkanı hoparlöre almaya çalıştı. Trump, Huang'ın dünyanın en gelişmiş yapay zeka çiplerini tasarlayabildiğini ancak kendisini hoparlöre alamadığını belirterek şaka yaptı.

Görüşmede yapay zeka güvenliği tartışmalarına değinen Trump, teknolojinin varoluşsal bir tehdit oluşturabileceğine dair uyarıları "aldatmaca" ve "dolandırıcılık" olarak nitelendirdi.

'ROBOTLAR DÜNYAYI ELE GEÇİRMEYECEK'

Telefon görüşmesi sırasında Trump, "Robotlar dünyayı ele geçirmeyecek. Yapay zeka dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bütün bu olay bir aldatmaca" ifadelerini kullandı.

Veri merkezi inşaatlarına karşı çıkmanın Çin gibi jeopolitik rakiplere yaradığını savunan Trump, yapay zeka altyapısının eyaletler ve yerel topluluklar için zenginlik üreterek "önümüzdeki 20, 25 yılın petrolü" olacağını iddia etti.

Huang ise ABD'nin yapay zekadaki liderliğini kaptırmayacağını söyleyerek destek verdi. Trump'ın bu açıklamaları, sektörün önde gelen isimlerinin daha güçlü güvenlik önlemleri alınması yönündeki çağrılarının ardından gelen tartışmaların ortasında gerçekleşti.

'HIZ KESMEDEN DEVAM' ÇAĞRISI

Anthropic CEO'su Dario Amodei bu ay yayımladığı "Sınırın Hızını Ayarlamalıyız" başlıklı yazısında gelişimin yavaşlatılması gerektiğini belirtirken, eski Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon da yeterli önlem alınmaması halinde yapay zekanın insanlığı tehdit edebileceği uyarısıyla istifa etmişti.

OpenAI CEO'su Sam Altman da güvenlik çalışmalarının modellerle eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini ifade etmişti.

Trump, yapay zekanın yavaşlatılması veya düzenlenmesi yönündeki taleplere karşı çıkan en net isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Pazar günü İrlanda'da gazetecilere konuşan Trump, "Yapay zekada Çin'in önündeyiz. Ve açıkçası bunu bu şekilde tutmak istiyorum çünkü yapay zekayı kazanan, kazanır" diyerek ABD'nin liderliğini koruması gerektiğini söyledi.