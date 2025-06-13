ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmesini Truth Social üzerinden paylaştı.

ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı şöyle:

-İran’a defalarca fırsat verdim anlaşma yapmaları için. Bunu başaramadılar.

Bazı İranlı sertlik yanlıları cesurca konuştular, ama başlarına gelecekleri bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü, ve işler sadece daha da kötüleşecek!

Zaten büyük ölüm ve yıkım yaşandı, ama bu katliam, bir sonraki planlanan daha acımasız saldırılarla birlikte son bulması için hâlâ zaman var.

İran anlaşma yapmak zorunda, geriye hiçbir şey kalmadan önce, ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı.

Artık ölüm yok, yıkım yok, sadece yapın, çok geç olmadan.