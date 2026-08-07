ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamalarda İran ile devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘İRAN DAHA FAZLA DAYANAMAZ’

İran savaşına ilişkin konuşan Trump, "Bence savaş çok yakında bitecek, İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, bu konuda henüz bir anlaşmanın olmadığını söyledi. Boğazın "bir nevi açık" olduğunu belirten Trump, "Boğazı biz kontrol ediyoruz" dedi.

'BİR ANLAŞMA YAKINDA OLABİLİR'

ABD Başkanı, İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Her şey yolunda gidiyor. Bir anlaşma yakında olabilir" açıklamasında bulundu.

‘DAHA FAZLA MÜHİMMAT İHTİYACIMIZ VAR’

Trump, açıklamalarında ABD'nin mühimmat ihtiyacına da değindi. Ukrayna'ya önceki yönetim döneminde büyük miktarda mühimmat gönderildiğini savunan Trump, "Sürekli olarak daha fazla mühimmata ihtiyacımız var" dedi.