Ukrayna'daki savaşın sonlarına yaklaşılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, teslimiyet koşullarını görüşmek üzere ABD'ye geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy’i Beyaz Saray’da ağırlayarak, Ukrayna’daki savaşın geleceği hakkında önemli görüşmeler yaptı.

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞTILAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görüşmeleri sırasında imzalanması planlanan anlaşma öncesinde basına açık görüşmede bir tartışma çıktı.

ZELENSKİ: ANLAŞMA YETERLİ DEĞİL, TRUMP: KUMAR OYNUYORSUN

Kameralar önünde tartışan Zelenskiy, nadir toprak elementleri anlaşmanın yetersiz olduğunu söylediğinde kıyamet koptu.

Ancak görüşme sırasında tansiyon bir anda yükseldi. Trump, Zelenskiy’e sert bir şekilde, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum. Bize minnettar olmalısınız. Ya bir anlaşma yaparsınız ya da biz bu işte yokuz. Üçüncü dünya savaşı ile kumar oynuyorsun" dedi.

"ELİNİZDE KOZ YOK"

Tartışmanın devamında Trump, Zelenskiy'nin ABD'ye minnettar olması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"Ülkenizin başı büyük bir belada. Daha çok müteşekkir olmalısın. Elinizde koz yok. Kazanamayacağınızı biliyorum."

"ABD OLMASA PUTİN 3 GÜNDE KAZANIRDI"

Trump ardından daha da sinirlenerek şu ifadeleri kullandı:

"Aptal başkanımız size 350 milyar dolar verdi. ABD olmasa Putin 3 günde kazanırdı. Ne hissetmemiz gerektiğini dikte etme hakkınız yok. Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz."

Ardından kameralara dönen Trump, Zelenskiy'i göstererek şöyle dedi:

"Onun Putin'den nasıl nefret ettiğini görüyorsunuz. Böyle biriyle anlaşma yapmak çok zor."

BEYAZ SARAY'DAN KOVULDU

Yaşanan tartışmaların ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan hızlıca ayrıldı. Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi.

Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savundu.

Trump, açıklamasında, "Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak birçok şey öğrenildi. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir." ifadesini kullandı.