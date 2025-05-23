ABD Başkanı Donald Trump gümrük vergisi uygulamalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump yapmış olduğu açıklamada "Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere 1 Haziran itibarıyla yüzde 50 oranında doğrudan bir gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE KOYMA TEKLİFİ

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’ne yönelik ticaret politikalarında yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, Avrupa Birliği’nin ticari uygulamalarını sert bir dille eleştirdi ve 1 Haziran 2025 itibarıyla AB menşeli ürünlere doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi.

ALTININ ONSUNDA SON DURUM

Trump'ın Avrupa'ya yönelik yeni vergi hamlesi sonrası güne 3 bin 320 dolardan başlayan altının onsu 3 bin 350 dolara kadar çıktı. Yeni güne yurt içinde ise 4 bin 164 TL'den başlayan gram altın 4 bin 205 TL'ye kadar çıktı. Gün içinde 40 liralık yükseliş trendi yakalayan gram altının artışı devam ediyor.

"AB, ABD'Yİ SÖMÜRÜYOR"

Trump, AB’nin “ticarette ABD’yi sömürmek amacıyla kurulduğunu” iddia ederek, birlikle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti. Açıklamasında, “AB’nin ticaret bariyerleri, KDV uygulamaları, mantıksız şirket cezaları, parasal ve parasal olmayan engelleri ve Amerikan şirketlerine karşı açılan haksız davalar, ABD’nin yıllık 250 milyar doları aşan bir ticaret açığı vermesine neden oluyor. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Trump, önerdiği yüzde 50’lik gümrük vergisinin yalnızca Avrupa’da üretilen ürünler için geçerli olacağını, ABD’de imal edilen ürünlerin bu uygulamadan muaf tutulacağını da sözlerine ekledi. Açıklaması, ABD-AB ticaret ilişkilerinde yeni bir gerilim dalgasının habercisi olarak okunuyor.