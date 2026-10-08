ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde İran’a yönelik olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon, seçimlerden önce uygulanabilecek operasyon seçenekleri hazırlarken, Trump’ın henüz nihai bir karar vermediği belirtildi. ABD basınında yer alan bilgilere göre Beyaz Saray, Pentagon’dan İran’daki hedeflere yönelik ve 3 Kasım’daki ara seçimlerden önce uygulanabilecek operasyon seçenekleri hazırlamasını istedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) olası operasyonlara ilişkin hazırlık yaptığı aktarılırken, saldırıların kapsamı, hedefleri ve uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz kesin karar alınmadığı belirtildi.

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