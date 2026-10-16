ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde katılacağı seçim mitingi öncesinde Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zacharia hakkında medyada yoğun bir karşı kampanya yürütüldüğünü öne süren Trump, bu sürecin yeni sözcüyü zorladığını ifade etti.

‘BUNLARI YAŞAMAK ZORUNDA MISIN?’

Zacharia ile kısa süre önce görüştüğünü belirten Trump, "Katie ile az önce görüştüm. Bu iş sana uygun mu dedim? Katie, medya tarafından çok kötü ve son derece haksız bir muamele gördü. O, çok iyi bir insan, gerçekten çok iyi bir insan. Bunları yaşamak zorunda mısın dedim" ifadelerini kullandı.

NEW YORK TİMES GÖREVDEN ALINDIĞINI YAZDI

Amerikan basınından New York Times (NYT), konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Zacharia’nın görevine son verildiğini ileri sürdü. Haberde Trump’ın bu yönde karar aldığı ve Zacharia’nın Beyaz Saray’dan ayrılmak için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

Anadolu Ajansının konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan bir Beyaz Saray yetkilisi de Zacharia’nın ayrılmaya hazırlandığı yönündeki haberleri "teyit ettiklerini" belirtti.

HUKUK DİPLOMASI VE AVUKATLIK BELGESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Zacharia, kamuoyunda hukuk eğitimi ve avukatlık belgesine ilişkin tartışmalarla da gündeme gelmişti. Trump’ın kendisini avukat olarak tanıtmasının ardından Amerikan medyasında belgesini nasıl aldığına yönelik haberler yayımlanmıştı.

Zacharia ise Çin’e taşındığı dönemde söz konusu belgeyi aldığını savunmuştu. 12 Ekim’de resmen Beyaz Saray Sözcülüğü görevine başlayan Zacharia’nın olası ayrılığı, bu tartışmaların ardından gündeme geldi.