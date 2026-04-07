ABD’nin saldırı tehdidi sonrası İran'da binlerce kişi sokaklara döküldü. Saat 16'da İran'ın yaptığı çağrının ardından halk gündüzden bu yana sokaklarda eylem yapıyor. Çocuğundan yaşlısına binlerce iranlı vatanını savunmak için 'insan zinciri' oluşturmaya devam ediyor.

'İRANLILARDA 'VATAN' FİKRİ VAR; ABD'DE YOK!'

Sözcü ekranlarında bu durumu değerlendiren Uluslararası stratejiler uzmanı Dr. Erol Mütercimler İran'ın bu tutumunu şöyle özetledi:

'Vatan savunulması gereken toprak parçasıdır' fikri Türklerde ve İranlılarda var. ABD'de neden yok? Çünkü onlar vatan kurmak için hiç uğraşmadılar. Hiç saldırıya uğramadılar. Vatan nedir bilmiyorlar. Türkler kaybetti zor aldı. İranlılar tarih boyunca neler yaşadı. Suriyelilere sıra gelince neden kaçtılar? Çünkü 'vatan' fikri yok. Kimde var bu fikir? ABD'de olmayan bu. Vatan fikirleri yok. Çünkü göçmenlerle kurulmuş bir ülke. Çünkü bir ülke kurmak için uğraşmadılar.

16.00'DAN BU YANA 'İNSAN ZİNCİRİ' OLUŞTURUYORLAR

Trump'ın 'bir medeniyet yok olacak' tehdidinin ardından İran halkı meydanlara indi. Binlerce kişi köprülere akın etti! Köprü üstünde ve altında toplanan siviller, adeta canlarını siper ederek ABD saldırılarını durdurmaya çalıştı. İran’da yetkililerin çağrısıyla halkın; köprüler, enerji tesisleri ve kritik noktalarda “insan zinciri” oluşturarak koruma girişiminde bulunduğu bildirildi.

Rahimi, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Tüm gençleri, kültür ve sanat insanlarını, sporcuları ve şampiyonları ‘İranlı gençler için parlak bir gelecek adına insan zinciri’ ulusal kampanyasına katılmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ TEMSİLCİLER DE TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ!

ABD'de siyaset ve sivil toplum temsilcileri, Başkan Donald Trump'ın "İran'la bir anlaşmaya varılmaması halinde bir medeniyetin yok olacağı" uyarısına sert tepki gösterdi.



Ulusal basındaki haberlere göre, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer önderliğindeki Demokrat senatörler, yayımladıkları bildiride, Trump'ın uyarısını kınadıklarını belirterek, İran'ın altyapısını ve "sivilleri kasten hedef almanın savaş suçu teşkil edeceğini" bildirdi.



Trump'ın tehditlerinin, daha fazla ABD askerini tehlikeye attığı, ekonomiyi istikrarsızlaştırdığı ve savaşa diplomatik bir son vermeyi daha da zorlaştırdığı vurgulanan bildiride, "Sadece İran'da doğdukları için bu kadar çok insanın, büyükannelerin, çocukların, ailelerin hayatını tehdit etmek akıl almaz bir şey." ifadesi kullanıldı.