ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Güney Kore ile Japonya'ya yönelik tarife mektuplarını paylaştı.

Trump, Japonya ile Güney Kore'ye gönderdiği "tarife mektuplarında" bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Trump'ın vergi açıklamalarının ardından Japonya'dan cevap gecikmedi. Japonya Baş Ticaret Müzakerecisi Akazawa, ABD tarifelerinin etkilerini açıkladı. Akazawa şu ifadelere yerdi:

ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile telefon görüşmesi yaptım. Japonya kolay uzlaşmalardan kaçındı. Lutnick ile görüşme 40 dakika sürdü. Lutnick ile yoğun müzakerelere devam etme konusunda anlaştık. Lutnick ile yapılan telefon görüşmesi, Trump'ın yeni gümrük vergisi duyurusu nedeniyle planlanmamış, devam eden müzakerelerin bir parçasıydı. Ulusal çıkarların temel meselelerinde taviz vermeyeceğim. Otomobil tarifeleri konusunda bir anlaşma olmadan ABD ile anlaşma yapmanın bir anlamı yok. Otomotiv sektörü Japonya ekonomisinin çekirdeğini oluşturuyor ve otomobil ve otomobil parçalarına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergilerinin Japon firmalarına büyük kayıplar yaşatmasına tahammül edemiyor.

ÇİN, ABD'NİN ŞAHDAMARINI VURACAK

Trump yönetiminin tarife tehdidine karşı Çin'den çok sert bir yanıt geldi. Pekin, ABD'nin muhtaç olduğu tedarik zincirlerinin "aniden tıkanacağını" söyledi.

Çin ile nadir mineraller ve çip üretimi konusundan anlaşmış olan Trump'a karşı Çin, ABD'nin teknoloji sektörü için kritik olan tedarik zincirleriyle tehdit etti.

Pekin ayrıca, Çin’i tedarik zincirlerinden dışlayarak ABD ile ikili ticaret anlaşmaları yapan ülkeleri de hedef alacağını açıkladı.

ABD ve Çin, Haziran ayında gerilimi azaltmak için bir ticaret anlaşmasının temellerini atmıştı. Ancak anlaşma detaylarının belirsiz kalması, Asya ve ABD'de yatırımcıları korkuttu.

Bunun üzerine Trump'ın, Pazartesi günü birçok ülkeye gümrük tarifelerinde büyük artış olacağına dair resmi bildirimde bulunması yatırımcıların Asya'dan çekilmesine sebep oldu.

Nisan ayında açıklanan tarifelerin büyük kısmı ertelenmişti. Ancak 1 Ağustos itibarıyla bu erteleme kalkacak.

TARİFELERE KARŞI SERT YANIT

Çin’e uygulanan tarifeler yüzde 100’ü aşmış durumda. Pekin’in, tarifelerin geri gelmesini engellemek için 12 Ağustos’a kadar Beyaz Saray’la uzlaşması gerekiyor.

Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü’nde yayımlanan yorumda, “Tek doğru yol diyalog ve iş birliğidir” ifadeleri yer aldı.

Yazıda Trump’ın tarifeleri “zorbalık” olarak nitelendirildi. “Sadece ilkeli duruşlara sıkı sıkıya bağlı kalarak haklarımızı bu tarifelerden koruyabiliriz” denildi.

Bu ifadeler, Trump’ın “nihai tarih” olarak tanımladığı takvime karşı doğrudan bir meydan okuma olarak yorumlandı.

Çin, ABD’nin ortalama gümrük tarifesinin Çin malları için şu an yüzde 51,1’e ulaştığını belirtti. Buna karşılık Çin’in ABD mallarına uyguladığı ortalama tarife yüzde 32,6 seviyesinde.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Güney Kore ile Japonya'ya yönelik tarife mektuplarını paylaştı. Trump, 1 Ağustos'tan itibaren, Japonya ve Güney Kore'den ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Trump, yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelerle karşılaşacağını kaydetti.

Trump, "Lütfen yüzde 25'lik oranın ülkenizle aramızdaki ticaret açığı eşitsizliğini ortadan kaldırmak için gerekenden çok daha az olduğunu anlayın." ifadesini kullandı.

Japonya veya Güney Kore'den şirketlerin ABD'de üretim yapmaları durumunda herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağına işaret eden Trump, buna yönelik onay süreçlerini de hızlandıracaklarını belirtti.