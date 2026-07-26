New York Times’ın haberine göre ABD makamları, İran bağlantılı güçlerin Trump’ı ve seyahat ettiği başkanlık uçağını hedef alabileceğine ilişkin ciddi bir istihbarat edindi.

İstihbaratın ardından ABD Gizli Servisi, Trump’a Türkiye’den Katar’ın hibe ettiği yeni uçak yerine eski başkanlık uçağıyla ayrılmasını tavsiye etti.

Haberin en dikkat çekici ayrıntısı ise Ankara’da tespit edilen tehdidin, İsrail’in daha önce ABD’ye ilettiği İran kaynaklı suikast istihbaratından ayrı olması oldu. Öte yandan Trump’ın üçüncü dönem başkanlık için anayasada değişiklik yapacağına dair haberler ABD medyasında geniş yer tuttu.