İşletmelere göre Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere %125'lik gümrük vergilerinden muafiyet getirdi ve firmalardan gümrük vergisinden muaf tutulmaları gereken kritik malları belirlemelerini istedi. Bu, Pekin'in ticaret savaşının ekonomik sonuçları konusundaki endişelerinin şimdiye kadarki en açık işareti.

TİCARİ ÇATIŞMALARA DİZGİNLEYİCİ SİNYAL

Washington'dan gelen gerginliği azaltıcı açıklamaların ardından gelen muafiyet, dünyanın en büyük iki ekonomisinin, aralarındaki ticaretin büyük bölümünü donduran ve küresel durgunluk korkularını artıran çatışmayı dizginlemeye hazır olduğunun sinyalini veriyor.

İş dünyasının onlarca sektöre yayılmasını umduğu Pekin'in muafiyetleri, ABD dolarını hafifçe yükseltti ve Hong Kong ile Japonya'daki hisse senedi piyasalarını yukarı çekti.

Çin henüz herhangi bir muafiyet konusunda kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Komünist Parti'nin seçkin karar alma organı Politbüro'nun cuma günü yaptığı açıklamada , gümrük vergilerinden en çok etkilenen firmaları ve işçileri destekleyerek ülke içinde istikrarı sağlama çabalarına odaklanıldı.

Politbüro'nun düzenli aylık toplantısının ardından yapılan açıklama, Pekin'in gerektiğinde yıpratma amaçlı bir ticaret savaşı vermeye ve Washington'ın ilişkilerinin bozulmasından kaynaklanan acılara dayanma süresini uzatma stratejisi uygulamaya hazır olduğunu gösterdi.

ŞİRKETLERDEN KENDİLERİNİN TALEP SUNMALARI İSTENİYOR

Bilgi sahibi bir kişiye göre, Ticaret Bakanlığı'na bağlı bir çalışma grubu, gümrük vergilerinden muaf tutulabilecek ürünlerin listelerini topluyor ve şirketlerden kendi taleplerini sunmalarını istiyor.

Bakanlık, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin ülkedeki yatırım ve yabancı firmaların faaliyetleri üzerindeki etkisini görüşmek üzere Çin'deki 80'den fazla yabancı şirket ve iş odasıyla bir toplantı düzenlediğini bildirdi.

Çin Amerikan Ticaret Odası Başkanı Michael Hart, "Örneğin Çin hükümeti şirketlerimize ABD'den Çin'e başka hiçbir yerde bulamayacakları ne tür şeyler ithal ettiklerini soruyor ve bu da tedarik zincirini durduracak" dedi.

Hart, üye ilaç şirketlerinden bazılarının Çin'e gümrük vergisi olmadan ilaç ithal edebildiğini bildirdiğini ekledi. Muafiyetlerin ilaç özelinde olduğunu, sektör genelinde olmadığını düşünüyordu.

Fransız uçak motoru üreticisi Safran SAF.PA'nın CEO'su Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in motorlar ve iniş takımları da dahil olmak üzere "belirli sayıda havacılık ekipmanı parçasına" gümrük muafiyeti tanıdığının dün gece kendilerine bildirildiğini söyledi.

Pekin'in değerlendirdiği tarife muafiyetleri, Çin'deki şirketler için maliyet rahatlaması sağlayabilir ve Trump yönetiminin Pekin ile anlaşma yapmak istediğine dair sinyaller verdiği bir dönemde ABD ihracatındaki baskıyı azaltabilir.

Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası da gümrük muafiyetleri konusunu Ticaret Bakanlığı'na ilettiğini ve yanıt beklediğini bildirdi.

Başkan Jens Eskelund, "Üye şirketlerimizin çoğu, ABD'den ithal edilen kritik bileşenlere uygulanan tarifelerden önemli ölçüde etkileniyor" dedi.

Cuma günü, tarife muafiyetleri için değerlendirildiği söylenen 131 ürün kategorisinden oluşan bir liste Çin sosyal medya platformlarında ve bazı işletmeler ve ticaret grupları arasında dolaşıyordu. Reuters, aşılardan kimyasallara ve jet motorlarına kadar uzanan öğeleri içeren listeyi doğrulayamadı.

Huatai Menkul Kıymetler, listenin geçen yıl Çin'e yapılan 45 milyar dolarlık ithalatı kapsadığını belirtti.

Çin Gümrük Ajansı ve Ticaret Bakanlığı yorum taleplerine yanıt vermedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, tarife muafiyet planlarına aşina olmadığını belirterek soruları "ilgili makamlara" yönlendirdi.

Washington, Çin ile yaşanan ticaret gerginliğinin ekonomik olarak sürdürülemez olduğunu söylerken ve bazı elektronik ürünlere gümrük muafiyeti teklif ederken , Çin, ABD'nin %145'lik gümrük vergilerini kaldırmaması halinde sonuna kadar mücadele etmeye hazır olduğunu defalarca dile getirdi.

Ancak Çin ekonomisi, artan işsizlik, deflasyonist baskılar ve satılamayan ihracat ürünlerinin birikmesinin iç fiyatları daha da düşürebileceği yönündeki endişelerle ticaret savaşına doğru ilerliyor.

Çin, 2024 yılında bir trilyon dolarlık ticaret fazlası elde ederken, plastik üretmek için ihtiyaç duyulan bir petrokimyasal olan etan ve bazı ilaçlar da dahil olmak üzere temel ithalatlarda ABD'ye bağımlıdır.

Çin hükümetinin verilerine göre, AstraZeneca AZN.L ve GSK GSK.L gibi büyük ilaç şirketlerinin Çin'de satılan ilaçlar için ABD'de en az bir üretim tesisi bulunuyor.

ABD'nin tek tedarikçi olması nedeniyle önde gelen etan işleyicileri Pekin'den gümrük muafiyeti talep ediyor .