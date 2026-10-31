Türk iş insanı Turhan Mildon’la evlenen ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Alina Habba’nın Venezuelalı milyarderle yaptığı 50 milyon dolarlık sözleşme krize neden oldu. The New York Times’ın haberine göre sözleşmeyi duyan Donald Trump çok kızdı. Adeta küplere bindi.

ADRES DE GÖSTERDİ

Trump, Mildon’ın paranın bir kısmını kendisinin kütüphanesine veya yine kendisiyle bağlantılı başka bir kuruluşa bağışlaması gerektiğini söyledi. Alina Habba Mildon, Adalet Bakanlığı’nda görev yaparken Trump’tan iş isteyen Julio Herrera Velutini ile bağlantılı şirketle anlaşmıştı. Mildon, parayı bağışlayıp bağışlamayacağı sorusuna yanıt vermedi.