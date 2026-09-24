ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Bangladeş'in Boeing uçakları için sipariş vereceğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boeing ve Amerikan imalatı için büyük bir gün." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Bangladeş'in toplam 111 Boeing uçağı satın alacağını belirten Trump, 50 uçak için de opsiyon bulunduğunu ifade etti. Trump, "Bu, Howard Lutnick ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğinin ardından gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

ON MİLYARLARCA DOLARLIK SATIŞ

Trump, "On milyarlarca dolarlık satış ve devasa ABD ihracatı, ülkemiz genelinde on binlerce Amerikan istihdamını destekliyor." ifadesini kullandı.

Piyasanın Boeing ve benim başından beri bildiği şeyi gördüğünü vurgulayan Trump, "Amerika'da ürettiğinizde, Amerika'dan ihraç ettiğinizde ve Amerikalı işçileri desteklediğinizde şirketinizi daha güçlü hale getirirsiniz." dedi.

Trump, "Boeing'i ve inanılmaz iş gücünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.