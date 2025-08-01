ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye ve birçok ülkeye yönelik ek gümrük vergilerini içeren kararı onadı. Yayınlanan tabloda, Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağı ifadesi yer aldı.

Yayımlanan kararnamenin 7 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken, Türkiye'den ABD'ye giden bütün ürünlere uygulanacağı öğrenildi. İmzalanan kararda ülkelere uygulanacak olan vergi oranları, yüzde 10 ile 41 arasında değişti.

Suriye en yüksek vergi oranının uygulanacağı ülkelerin başında yer aldı. Buna göre listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye yüzde 10, İsviçre'ye yüzde 39, Hindistan'a yüzde 25, İsrail ve Japonya'ya yüzde 15, Suriye'ye yüzde 41, Güney Afrika'ya yüzde 30 oranında ek gümrük vergisi getirildi.

ONLARCA ÜLKEYE YENİ GÜMRÜK TARİFESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos’ta sona erecek ticaret anlaşması sürecinden önce, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye yüzde 10 ila 41 arasında değişen oranlarda yeni ithalat vergileri getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, onlarca ülke ve bölgeden ABD’ye yapılan ithalata yönelik yeni gümrük tarifeleri uygulama kararı aldı. Karar kapsamında Hindistan’a yüzde 25, Tayvan’a yüzde 20, Güney Afrika’ya yüzde 30 oranında ithalat vergisi getirilirken, Türkiye’den yapılan ithalata da yüzde 15 oranında ek vergi uygulanacak.

Yeni tarifeler, 1 Ağustos’taki ticaret anlaşmaları için belirlenen son tarihten önce yürürlüğe girdi. Vergi getirilen ülkeler arasında İngiltere, İsrail, Suriye ve Kanada da bulunuyor.