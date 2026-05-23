ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yeniden bir paylaşım silsilesine başladı.

Sosyal medya hesabını kendini övmek ya da mesaj vermek için kullanan Trump, bu kez Türkiye'nin de içinde olduğu bir harita paylaştı.

Türkiye'yi de kapsayan Orta Doğu haritası paylaşan Trump, İran sınırları üzerine ABD bayrağı empoze etti.

Görüntünün üzerinde ise "Birleşik Orta Doğu Devletleri?" yazısı görüldü. İsmi yazılan ülkelerde Suriye, Irak, Suudi Arabistan'ın ismi yazılmazı ve İsrail, Lübnan, Mısır ve Ürdün'ün isminin yazılmaması dikkat çekti. BAE da isimsiz kaldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu haritayı "İran'ı aldık mesajı" olarak yorumlarken bazıları ise bölge ülkelerinin de çatışmaya çekilebileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

TRUMP'IN GARİP PAYLAŞIMLARI

ABD Başkanı daha önce bazı ülkelerin üzerine ABD bayrağı empoze etmişti. İlk kez bu garip paylaşımı Grönland üzerine ABD bayrağı empoze ederek yapmıştı.

Bu görselde Avrupalı liderlere ders veriyormuş gibi duran Trump'ın yanında ABD bayraklı bir Grönland görüldü.

Venezuela saldırısından sonra bu ülkenin üzerine de ABD bayrağı empoze eden Trump, askeri veya diplomatik olarak "fethetiğini" öne sürdüğü ülkelere hakkında böyle paylaşımlar yapıyor.

Ancak diğer bölge ülkelerinin de bu şekilde gösterilmesi dikkat çekti. Trump'ın ne demek istediğini ise sadece Trump biliyor.