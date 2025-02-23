Trump, Ukrayna ile mineraller konusunda anlaşmaya 'oldukça yakın' olduğunu söyledi
Trump, Washington yakınlarındaki Maryland eyaletine bağlı National Harbor'da muhafazakarların katıldığı bir toplantıda, "Anlaşmaya oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
ABD'nin, Rus işgalcileri püskürtmek için mücadele eden Ukrayna'ya Washington'ın verdiği milyarlarca dolarlık askeri yardımı geri almak istediğini söyledi. ABD'nin nadir toprak elementleri, petrol veya "elde edebileceğimiz her şeyi" istediğini söyledi.