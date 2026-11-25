ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlerde ülkenin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed ile önerdiği "Trumpcare" adlı sağlık hizmeti planını değerlendirmek üzere bir araya geleceğini belirtti.

Trump, The New York Post gazetesine verdiği mülakatta gündemi değerlendirdi.

Sayed'in, Trump'a Arapça "habibi (canım)" diye hitap ederek, "Trumpcare" adı altında herkese sağlık hizmeti sunulmasını hedefleyen bir politika üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduğunu dile getirmesi üzerine Sayed ile görüşeceğini söyleyen Trump, "belki bir orta yol bulunabileceğini" ifade etti.

Trump, soyadının, Sayed'in önerdiği plana eklenmesini "akıllıca" bulduğunu belirterek, seçimlerin ardından Kongre'de çoğunluğu sağlayan Demokratlarla birlikte iyi işler başaracaklarına inandığını söyledi.

TRUMP'IN BEYAZ SARAY BASIN SÖZCÜSÜ

Trump, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine gelmesinden 5 gün sonra görevden alınan Katie Zacharia'nın yerine yeni birinin getirilmesi konusunda aceleci olmadığını belirtti.

Basına sık sık açıklama yaptığını söyleyen Trump, bu şekilde açıklamalarda bulunduğunda kendi söylemek istediklerini ifade ettiğini, yaptığı açıklamalarla ilgili sorun çıkması halinde sorumluluğun kendisinde olduğunu vurguladı.

Trump, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevini çok kişinin istediğini ancak şu ana kadar bu konuda bir ihtiyaç doğmadığını dile getirdi.