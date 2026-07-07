ABD Başkanı Donald Trump, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'A+ tipi resmi tören' ile karşılandı. Trump ve Erdoğan'ın törendeki samimi halleri ABD medyasında da gündem oldu.

Spiker, o anları şu şekilde betimledi:

"- Başkan'a dokunan insanlara alışkın değilim. Başkan bu şekilde pek şefkatli ve yakın değildir. Bu yüzden onun buna izin verdiğini görmek, bu bağı görmek, birbirlerini nasıl karşıladıklarını görmek, bu size aradaki ayrımı gösteriyor. Bu toplantı ilginç olacak açıkçası. Başkan Trump, Erdoğan'a NATO ülke liderlerinin birçoğundan daha yakın."