Erdoğan'ın Trump'la yaşadığı sıcak karşılamanın ardından çevirmen eşliğinde birbirlerine söyledikleri ilk sözler, kameralara yakalandı.

Ankara havalimanı apronundaki samimi karşılamadan sonra çevirmen eşliğinde kısa bir sohbet eden Trump ve Erdoğan, Katar hediyesi uçak hakkında yorum yaptı.

Sohbet sırasında Trump'ın, kullandığı uçağı işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak." dediği duyuldu.

İŞTE O KONUŞMA

Donald Trump: "This is the first flight of this plane. (...the first time.)" (Bu, bu uçağın ilk uçuşu. ...İlk defa.)

Recep Tayyip Erdoğan: "Evet, evet biliyorum. Duydum."

Donald Trump: "Now it's brand new." (Şu an yepyeni.)

Tercüman (Erdoğan'a dönerek): "...ilk uçak olarak kullanılıyor, o hediye olarak verildiği için."

Recep Tayyip Erdoğan: "Katar'dan geldi."

Tercüman (Trump'a dönerek): "Qatar, as a gift." (Katar'dan, hediye olarak.)

Donald Trump: "Yeah, brand new. 800 million." (Evet, yepyeni. 800 milyon dolar değerinde)

ERDOĞAN VE TRUMP'IN ORTAK TERCİHİ

Trump ve Erdoğan'a Katar tarafından hediye edilen 500 milyon dolar değerinde 784 uçaklar, ABD'de uzun süre tartışma konusu olmuştu.

"Uçan Beyaz Saray" formuna dönüştürüldüğü biliniyor. Trump'ın Türkiye ziyareti, bu özel uçağın ilk uluslararası görevlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Trump'a hediye olarak verilen uçaklar, ABD muhalefeti tarafından "uygunsuz, aşırı lüks bir hediye" olarak yorumlandı.