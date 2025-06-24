Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, iki liderin Salı akşamı Lahey’de görüşmesi bekleniyor.

Görüşmenin içeriği gizli tutuluyor, ancak uzmanlar önemli tahminlerde bulundu. Görüşmede, S-400'lerin yarattığı gerilim ve SDG'nin yeni Suriye'deki yeri öne çıkacak.

F-35'LER YİNE GÜNDEMDE

Bloomberg'in haberine göre Erdoğan’ın Trump ile yapacağı görüşmede, S-400 sisteminin kontrollü şekilde kullanılacağına dair güvence vererek, F-35 alım yasağının kaldırılmasını sağlamaya çalışacağı belirtiliyor.

Türkiye, F-35’lerin ittifak içindeki uyumu artıracağını ve NATO’nun güneydoğu kanadında caydırıcılığı güçlendireceğini savunuyor.

Türkiye, toplamda 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 savaş uçağı satın almak istiyor. Ayrıca, ABD yapımı savaş uçaklarında kullanılan GE Aerospace üretimi F110 ve F404 motorlarının temin edilmesi ve Türkiye’de montajının yapılması için de izin talep edecek.

TÜRKİYE, SURİYE'DE ABD ÜSSÜ İSTEMİYOR

Görüşmede Erdoğan’ın, ABD destekli SDG milislerin yeni kurulacak Suriye ordusuna entegrasyonu konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.

Türkiye, bu milislerin PKK ile bağlantılı olduğunun altını çiziyor. Erdoğan’ın ayrıca Trump’tan, İsrail’in bölgede tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınmasını sağlamasını ve Suriye’de kalıcı bir askeri üs kurma girişimlerine karşı çıkmasını isteyeceği ifade ediliyor.