Gözler İran ABD gerilimine çevrildi. ABD basınında yer alan bazı iddialara göre ABD ordusu, pazar sabahı İran üzerine harekat gerçekleştirecek.

Henüz resmi bir saldırı durumu olmazken İran'da gerilim de tırmanmaya devam ediyor.

Bugün yaşanan gelişmede İran medyasının aktardığına göre, Bender Abbas kentinde, Muallim Caddesi üzerindeki 8 katlı bir konut binasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

İRAN'DAN MÜZAKERE VURGUSU

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP DEVRİM MUHAFIZLARINI HEDEF ALDI

İran cephesinden bu uzlaşma açıklaması gelirken ABD cephesinde ise savaş çığırtkanlığı sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, müzakereler sürerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devrim Muhafızları Ordusu panikte. Tam olarak altlarına s*çıyorlar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD basınına konuşan Donald Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"- (Bölgedeki müttefiklere) planımızı söyleyemeyiz

- Eğer onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü olurdu. Aslında daha kötü bile olabilir.

- Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor; bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz...

- Oraya doğru giden büyük bir filomuz var, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük."