ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük Körfez turuna Salı günü Suudi Arabistan’a inerek başladı.

Ziyaretin ana odağı, Gazze'deki savaş veya İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakereler değil, büyük ekonomik anlaşmalar oldu.

Riyad’daki Suudi-Amerikan Yatırım Forumu’na katılmak üzere gelen Trump’a, aralarında Blackrock CEO’su Larry Fink ve Tesla’nın patronu ve Başkan'ın baş danışmanı Elon Musk’ın da bulunduğu üst düzey Amerikalı iş insanları eşlik etti.

TRUMP KAHVEYİ İÇMEDİ, SEBEBİYSE ŞAŞIRTTI

Ancak Trump'ın ziyaretinde asıl dikkat çeken yaptığı anlaşmalar değil, yine alışılagelmedik tepkileri oldu.

Suudi Arabistan geleneği olarak görüşmelerden önce yapılan kahve seramonisine damgasını vuran Trump, izleyenleri şaşırttı.

Prens Selman kendisine sunulan özel baharatlı Suudi kahvesini tek hamlede içerken, Trump kahve fincanını elinde tutmakla yetindi.

Prens Selman, bir süre Trump'ın kahveyi içmesini bekledi, ancak Trump'ın içmeyeceğini görünce konuşmaya devam etti. Trump ise, içi dolu fincanı yakındaki bir sehpaya bıraktı.

Trump, daha önce de asla kahve içmediğini belirtmişti. Kahveyi alkol ve sigarayla bir tutan Trump, kahveyi kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğunu belirtti.

ÜLKENİN LİDER,HAVALİMANI'NDA KARŞILADI

Suudi Arabistan'ı havalimanında Trump’ı karşılayan kişi, Suudi Arabistan’ın fiili lideri olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman oldu.

Bin Selman, ülkesini petrol dışı bir ekonomiye dönüştürmeyi amaçlayan “Vizyon 2030” planını yürütüyor.

Trump’ın gelişinden önce konuşan Suudi Yatırım Bakanı Halid el-Falih, “Enerji konusundaki ticaret, ilişkimizin temelinde durmaya devam ediyor. Ancak yatırımlar ve iş olanakları artık katlanarak arttı” dedi.

El-Falih, “Suudiler ve Amerikalılar güçlerini birleştirdiğinde iyi şeyler olur. Hatta çoğu zaman harika şeyler gerçekleşir” ifadesini kullandı.

Trump, ziyaretinin devamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçecek. Ancak İsrail’i ziyaret takvimine almamış olması dikkat çekti.