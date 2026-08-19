ABD’de Georgia Demokrat Senatörü Jon Ossoff, Başkan Donald Trump’ın “görevini yapmak istemediğini ve Katar Emiri’nin hediye ettiği uçağında asistanı Natalie Harp ile seyahat etmek istediğini” söyledi.



Konuyu dile getiren CNN International muhabiri Kristen Holmes, Trump tarafından azarlandı. Trump Holmes’e, “Sessiz ol, siz yalancısınız” dedi. Beyaz Saray paylaşımda Holmes “iğrenç ve insanlık dışı bir soru sormakla” suçlanarak, “Bu alçaklar, aşağılıkların da aşağılığı” denildi.



TRUMP, ONUN İLGİSİNDEN HOŞLANIYOR



CNN'e konuşan Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın Natalie Harp tarafından kendisine gösterilen ilgiden son derece hoşlandığını söyleyerek "Onun kendisine bağlı olmasından çok memnun. Ne söylerse yapıyor ve asla tereddüt etmiyor" dedi.







Harp'ın Trump üzerindeki etkisi, Cumhuriyetçi Parti arasında da rahatsızlığa neden oldu.