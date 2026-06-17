Trump, belirlenen bu süre içinde uzlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğin devreye gireceğini vurgulayarak, "İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız. Fakat bu yapmak istediğim bir şey değil" ifadesini kullandı.

"İMZALAMAZLARSA EN BAŞTAN BAŞLARIZ"

Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Anlaşma tam istediğimiz gibi oldu. Bu anlaşmayı yapmasaydık, iki hafta daha, üç hafta daha, dört hafta daha, hatta iki yıl daha bomba atmaya devam edebilirdik. Bu durumda Hürmüz Boğazı asla açılmazdı. İran ile mutabakat zaptının bir örneğini İsrail'e gönderdik. İranlılar anlaşmak istiyor. İmzalamazlarsa en baştan başlarız. İran'da bir ekonomik felaket görmek istemedim. Eğer devam etseydik böyle bir şey olabilirdi

"NETANYAHU İLE ANLAŞAMIYORUZ"

Netanyahu ile Lübnan konusunda anlaşamıyoruz. Netanyahu bazen biraz fazla heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. İsrail, Hizbullah konusunda daha iyi iş çıkarabilirdi, Lübnan için üzülüyorum."