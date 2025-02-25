Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin yerine General Brown’ı görevden almasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, Trump’ın istediği ordu mensubunu görevden alıp yerine başka birini aday gösterme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Trump’ın Kararı: "Brown’ın İşini Kötü Yaptığını Düşünüyordu"

Leavitt, Trump’ın General Brown’ı görevden almasının nedenini şu şekilde açıkladı: "Başkan Trump, General Brown’ın işini kötü yaptığını düşünüyordu." Ayrıca, Pentagon’daki değişikliklerin zamanının geldiğine işaret ederek, "Üst üste yedi denetimden geçemediler. Birleşik Devletler ordusuna güven düşük seviyede," ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Hegseth ile Değişim Süreci Sürecek

Leavitt, Trump’ın Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte Pentagon’daki üst düzey ekipte değişiklik yapmayı sürdüreceğini ve bu değişimlerin devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, kısa süre önce General Mark Milley’nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak General Brown’ı görevden alarak, Hava Kuvvetleri’nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday göstermişti. Caine, son olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nda (CIA) askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapmıştı.

General Brown, ABD tarihinde Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenen ikinci siyahi Amerikalı olarak kayıtlara geçmişti.