Seçim çalışmaları kapsamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılan Trump, helikopterine binmeden önce basın mensuplarının dış politikaya ilişkin sorularını yanıtladı.

"ÇOK SAYGIN CUMHURBAŞKANI"

Suriye’deki yeni yönetimle kurulan ilk temasları değerlendiren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz."

Trump’ın bu açıklaması, ABD’nin Suriye’deki yeni yönetime verdiği desteğin ve bölgedeki askeri/diplomatik stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle Haseke’deki IŞİD militanlarının nakil süreci ve Suriye ordusunun YPG ile yürüttüğü müzakerelerin devam ettiği bir dönemde gelen bu "saygınlık" vurgusu, Washington-Şam hattında yeni bir iş birliği döneminin kapılarının aralandığına işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere, Suriye’de yaşanan rejim değişikliğinin ardından Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim, uluslararası toplumla normalleşme adımları atmış ve özellikle terörle mücadele konusunda ABD ile eşgüdümlü hareket etme sinyalleri vermişti.