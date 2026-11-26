ABD Başkanı Donald Trump, temel ticaret politikası doğrultusunda ülkenin en büyük ticaret ortaklarını hedef alan yeni bir gümrük vergisi paketini duyurdu.

İthal ürünlere uygulanacak yeni vergilerin; Çin ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur, İsviçre, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Vietnam, Bangladeş ve Hindistan olmak üzere toplam 14 ticaret ortağını etkilemesi bekleniyor.

ABD Yüksek Mahkemesinin Trump'ın daha önce açıkladığı Kurtuluş Günü gümrük vergilerini yasa dışı ilan etmesinin ardından Beyaz Saray, mart ayında diğer ülkelerin ticaret uygulamalarını soruşturmaya başlamıştı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), önerilen yeni vergileri her bir bölgenin ticaret uygulamalarının Amerikan ticaretini nasıl etkilediğine dair kapsamlı raporlarla birlikte yayımladı.

Açıklanan oranlara göre Çin yüzde 40'a varan en yüksek gümrük vergisiyle karşı karşıya kalırken, Vietnam'a yüzde 35'e varan, diğer ülkelere ise yüzde 20 veya yüzde 25 oranında vergi uygulanması öngörülüyor.

Trump'ın daha önce kabul ettiği vergi tavanları nedeniyle bu oranların bir kısmının fiilen düşürüleceği ve ülkelerin farklı vergilendirmelere tabi olacağı belirtiliyor.

Gelecek yıla kadar yürürlüğe girmesi beklenmeyen yeni vergiler, öncesinde kamuoyu istişaresi ve olası oturum süreçlerinden geçecek.

VERGİLERİN SEBEBİ NE?

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, açıklanan son vergilerin "Amerikalı işçiler için pazarı eşitleyeceğini ve dünya ekonomisi için yeni, daha sürdürülebilir bir rota çizeceğini" ifade etti.

Greer, ABD'nin ticaret yaptığı ülkelerin ABD'yi hedef aldığını savundu. Temsilci, "Amerika'nın imalat tabanını aşındırırken ticaret dengesini kendi lehlerine çeviren diğer piyasa bozucu uygulamaları" kullandıklarını söyledi.

Cumhuriyetçi Partinin ara seçimlerde aldığı kötü sonuçlara rağmen ticaret politikasını sürdüren ve ABD'nin dış ticaret açığını azaltmayı hedefleyen Trump, bu adımların Amerikan üretimini artıracağını ve istihdam yaratacağını savunuyor.

Buna karşın ekonomistler, işletmelerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtması halinde gümrük vergilerinin enflasyonu tetikleyebileceği, tüketici fiyatlarını yükseltebileceği ve küresel ticareti yavaşlatabileceği uyarısında bulunuyor.

ÇİN'DEN SERT TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yeni gümrük vergilerini bir "siyasi manipülasyon" biçimi olarak tanımlayarak ABD'nin Çin'in tüketebileceğinden fazlasını ürettiği yönündeki iddiasını "yanlış" olarak nitelendirdi.

Ticaret anlaşmazlığı ve yapay zeka yarışındaki dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasındaki gerilimi artırması beklenen bu hamle, halihazırda askıda olan misilleme vergileri savaşının gölgesinde geldi.

Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında geçen hafta gerçekleşen görüşmeye rağmen 10 Ocak'ta sona erecek olan ticaret savaşı ateşkesine dair bir açıklama yapılmadı.

Cutler, Pekin'in nasıl yanıt vereceği konusunda belirsizliğini koruduğunu ancak şimdilik "yüzde 20'yi aşmaması koşuluyla yeni oranlarla yaşamaya hazır" göründüğünü kaydetti.

ÜLKELER ŞİKAYETÇİ

Yeni vergi dalgasından etkilenen bölgeler Washington'ın kararına tepki gösterdi. Amerikan işçilerine zarar veren ticaret uygulamaları gerekçesiyle yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında Brezilya mallarına da yüzde 10 gümrük vergisi önerilirken, Brezilya makamları karara "öfke" duyduklarını belirterek bu adımın hükümete dijital ticaret gibi konulardaki düzenlemeleri değiştirmesi için baskı yapmayı amaçladığını bildirdi.

Bitmiş uçak ve şeker ihracatında vergiyle karşılaşacak olan Güney Amerika ülkesinin Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ofisi, "Brezilya bu tür tehditlere boyun eğmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Avrupa Komisyonu ise vergilerin nedenlerini soruşturacağını belirterek daha önce üzerinde anlaşmaya varılan yüzde 15'lik sınıra dikkat çekti.

Vietnam Başbakan Yardımcısı Bui Thanh Son, son vergi oranının iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği gerçekliğiyle "tutarlı olmadığını" söyledi.

Japonya hükümeti kararı "üzücü" olarak nitelendirirken, Singapur hükümeti Beyaz Saray'ın bulgularına katılmadığını ve vergiyi düşürmek için USTR ile temas halinde olduğunu açıkladı.

Geçen yıl daha düşük vergiler karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar (267 milyar sterlin) yatırım sözü veren Güney Kore'nin ticaret bakanı ise yüzde 15'lik verginin Washington ile mutabık kalınan sınırla uyumlu olması nedeniyle "makul bir sonuçtan fazlası" olacağını ifade etti.

Asya Toplumu Politika Enstitüsünden eski kıdemli ABD ticaret müzakerecisi Wendy Cutler, ticaret ortaklarının haksız yere aşırı üretimle suçlandıklarını savunduklarını ve "Birçoğu ABD eyleminin hedefinin kendileri değil Çin olması gerektiğine inanıyor" dedi.