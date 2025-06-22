ABD Başkanı Trump, Ulusa sesleniş konuşmasında şunları söyledi:

- Kısa bir süre önce ABD ordusu büyük ve isabetli bir saldırı düzenledi.

- Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini herkes duydu, bu korkun ve yıkıcı silahları hazırlarken amacımız biz İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini ve nükleer tehlikeyi ortadan kaldırmak, bu terör sponsorunun gücünü azaltmaktı.

- Bugün sizlere saldırıların göz alıcı bir şekilde başaralı olduğunu söylemek istiyorum.

- İran'ın nükleer zenginleştirme tesisleri oldukça, tamamen ortadan kaldırıldı.

- İran, Ortadoğu'nun zorbası, artık barış yapmak zorunda.

- Eğer yapmazlarsa gelecek saldırılar daha güçlü olacak.

- Geçtiğimiz yıllara İran, ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm dedi. İnsanlarımızı öldürdüler, kollarını bacaklarını kopardılar. Bunlar onların uzmanlık alanlarıydı. Binlerce insanımızı kaybettik, yüzbinlerce insan Ortadoğu’da ve dünyanın dört bir tarafında İran’ın nefreti sebebiyle hayatını kaybetti.

- Uzun bir zaman önce şuna karar verdim: Bunun yaşanmasına izin vermeyeceğim.

- Netanyahu’ya teşekkür etmek istiyorum, bir ekip olarak çalıştık. Geçmişte hiçbir ekibin çalışamadığı kadar iyi çalıştık. İsrail ordusuna da yaptıkları bu harika iç için tebrik etmek istiyorum.”

İran'a düzenlenen saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordunun bulunmadığını söyleyen Trump, konuşmasını, "Tanrı'yı ​​sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun." sözleriyle tamamladı.