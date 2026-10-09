ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji terminolojisi ve yapay zeka tartışmalarına damga vuracak oldukça sert ve ilginç bir açıklamaya imza attı.

Sosyal medya platformu üzerinden takipçileriyle bir mesaj paylaşan Trump, yapay zeka teknolojileri için kullanılan mevcut kavrama savaş açtı.

"SÜPER ZEKA DEMEYEN HERKES DÜŞMANIMIZDIR"

Açıklamasında 'Yapay Zeka' (Artificial Intelligence) kelimesinin artık geçerliliğini yitirdiğini savunan ABD Başkanı Donald Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: