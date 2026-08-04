Trump Media & Technology Group (TMTG), platformdaki paylaşımları kurumsal müşterilere doğrudan ve anlık olarak ileten "Truth API" adındaki yeni veri akış hizmetini 1 Ağustos’ta hayata geçirdi.

Şirket; finansal haber kuruluşları ile yüksek frekanslı alım-satım yapan firmaları hedefleyen bu hizmet kapsamında, en çok takip edilen 10 hesaba erişim için aylık 60 bin ile 100 bin dolar arasında ücret talep etti.

Daha geniş kapsamlı erişim isteyen müşterilerin ödeyeceği miktar yükselirken, hizmetin yıllık maliyeti 1,2 milyon dolara kadar ulaştı.

The Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre, şimdiden en az beş kurumsal müşteri sisteme kaydoldu.

PİYASALARI SARSAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Truth API, işlem algoritmalarına, genel kullanıcılar bildirim almadan veya ekranlarını yenilemeden önce makine tarafından okunabilir doğrudan bir veri akışı sağlıyor.

TMTG, paylaşımların API'ye ulaştığında zaten kamuoyuna açık olduğunu, satılan hizmetin ise sadece yayınlanma ile geniş kitlelerce fark edilme arasındaki milisaniyelik zaman farkı olduğunu savunuyor.

Paylaşımların piyasa üzerindeki etkisi ise daha önce defalarca gözlemlendi. Nitekim Truth API'nin kullanıma girmesinden saatler sonra Trump'ın İran'a yönelik planlanan büyük saldırıların iptal edildiğini duyurmasıyla petrol fiyatları yüzde 5 geriledi.

Geçtiğimiz 23 Mart'ta İran enerji altyapısına yönelik saldırıların ertelendiğine dair paylaşım Brent petrolü yüzde 11 düşürürken, Mart 2025'teki ABD kripto rezervi açıklaması XRP'ye yüzde 27 değer kazandırmış ve piyasaya yaklaşık 300 milyar dolar eklemişti.

Geçen Ekim ayındaki Çin gümrük vergisi tehdidi ise S&P 500 endeksini yüzde 2,7 düşürmüştü.

Şirket Finansalları ve Hisse Performansı

Zarar eden bir platformdan gelir modeline dönüştürülen Truth Social'ın bağlı olduğu TMTG'de Donald Trump ana hissedar konumunda bulunuyor.

TRUMP'IN PARA MAKİNESİ

Trump, tek lehtarı olduğu ve hisse kontrolleri Donald Trump Jr. tarafından yürütülen bir trust aracılığıyla şirketin yüzde 41,5'ini elinde tutuyor.

TMTG, 2025 yılının tamamında 3,68 milyon dolar, 2026'nın ilk çeyreğinde ise 871 bin dolar gelir bildirdi. API duyurusunun arifesinden bu yana TMTG hisselerinde yaşanan yüzde 7'lik artış, Trump'ın hisse değerine kağıt üzerinde yaklaşık 77 milyon dolar ekledi.

Öte yandan Trump, 2025 yılında aile kripto girişimleri, hukuki uzlaşmalar ve lisans anlaşmaları sayesinde 2,2 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Söz konusu veri akış modeli, kamu yetkisi ile özel kazancın kesiştiği gerekçesiyle siyasi tepkileri beraberinde getirdi.

Kongre'deki Demokratlar; SEC, CFTC ve Hükümet Etiği Ofisi'ne başvurarak çıkar çatışması ve piyasa manipülasyonu iddialarına ilişkin inceleme başlatılmasını talep etti.

HALK FARKINA VARDI

TMTG sözcüsü ise iddialara cevaben, Demokratların serbest piyasaya ideolojik muhalefet ya da kamuya açık ve açık olmayan bilgi ayrımını kavrayamama nedeniyle hizmeti yanlış aksettirdiğini savundu.

Trump veya ailesiyle doğrudan bağlantılı bir kanıt bulunmazken, eski bir Beyaz Saray çalışanının konuşmalara önceden erişim sağlayarak bahis oynadığı iddiasıyla inceleme altında olduğu, bir asker hakkında ise operasyon üzerine bahis oynama suçlamasıyla dava açıldı.

Anket sonuçları, halkın yüzde 60'ının Trump'ın başkanlığı kişisel çıkarı için kullandığını düşündüğünü gösterdi.