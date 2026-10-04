ABD Başkanı Donald Trump, Hürriyet Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un sorusu üzerine Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda temmuz ayında verdiği sözü yineledi.

Trump, yaptırımların kaldırılmasında "herhangi bir gecikme" olmadığını belirtti.

3 AY ÖNCE VERDİĞİ SÖZÜ HALA TUTMADI

Trump, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda, "Yaptırımları kaldıracağız. Bunu yapmanın zamanı geldi. Dostlarınıza yaptırım uygulamak istemezsiniz" demişti.

Trump, yaptırımların kaldırılması sürecinin Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı ve Savunma Bakanı ile birlikte yürütüldüğünü söylemişti.

Ancak Trump'ın bu sözlerinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik henüz somut bir adım atılmadı.

ERDOĞAN DA SÖZ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerini hatırlatmıştı.

Erdoğan, "Sayın Trump ile bu konuyu NATO’da da görüşmüştük. Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"ONU HER ZAMAN MUTLU EDECEĞİM"

Hürriyet Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Trump'a temmuz ayında verdiği sözü hatırlatarak, "Dostlarınıza yaptırım uygulamazsınız. Yaptırımları kaldırmanın vakti geldi" demişti. Gecikmenin nedenini sordu.

Trump, herhangi bir gecikme olmadığını ifade etti. Erdoğan ile sürekli görüştüğünü belirten Trump, "Erdoğan’la her zaman konuşuyorum. O benim dostum bildiğin gibi. Ben her zaman onu mutlu edeceğim" dedi.