Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, fiziksel altınla desteklenen borsa yatırım fonları (ETF'ler) yılın ilk yarısında 2020'den bu yana en dikkat çekici yatırımcı ilgisini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı tarifeler ve Çin ile karşılıklı tarife restleşmesine gitmesi yatırımcıların altına akınını ateşledi. Yılın ilk altı ayında yapılan yatırımlar son 5 yılın zirvesine çıktı.

EKİM 2020'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

WGC raporuna göre, yılın ilk yarısında altın ETF'lerine yaklaşık 38 milyar dolarlık net giriş yaşandı ve fonların toplam altın varlıkları 397,1 metrik ton arttı. Bu artışla birlikte, haziran sonu itibarıyla toplam varlıklar 3.615,9 tona ulaşarak Ağustos 2022'den beri en yüksek seviyeyi gördü; tüm zamanların rekoru ise Ekim 2020'deki 3.915 ton seviyesindeydi.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI ALTINA YÖNLENDİRDİ

Yatırımcıların siyasi ve ekonomik belirsizliklere karşı bir güvenlik limanı arayışı, bu fonlara yönelimi artırdı. Bu güçlü talep, yüksek faiz oranlarının etkisiyle yaşanan önceki üç yıllık net çıkış döneminin ardından gelmesiyle öne çıkıyor ve 2024'ün başındaki mütevazı giriş eğilimini pekiştiriyor.

Bölgesel bazda, ABD merkezli fonlar 206,8 tonluk önemli bir giriş kaydederken, Asya'da listelenen fonlar 104,3 ton çekti. WGC, özellikle Asyalı yatırımcıların, toplam küresel varlıkların yalnızca yüzde 9'una sahip olmalarına rağmen küresel net akışların yüzde 28'ine katkıda bulunarak, ilk yarıda rekor düzeyde altın ETF alımı gerçekleştirdiğini vurguladı. Bu dönemde spot altın fiyatı da yüzde 26 yükselerek nisan ayında ons başına 3.500 dolar civarını test etti.

EKREM İMAMOĞLU'NA OPERASYONLARDA 55 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte yatırımcıların endişe içinde TL'den çıkarak dövize yönelmesi ve piyasalarda dövize olan talebin artması TCMB'nin son iki yılda biriktirdiği rezervleri bir ayda eritti.

Bloomberg Economics analisti Selva Baziki'nin yaptığı hesaplamalara göre 19 Mart-21 Nisan arasında TCMB'nin liraya destek için döviz piyasasına 52,5 milyar dolarlık müdahale yaptığını bildirdi.

Yatırımcılar küresel Trump'ın politikalarından etkilenmemek için fiziksel altınla desteklenen borsa yatırım fonlarına akın ederken yurt içinde ise yaşanan sıcak siyasi gelişmeler TCMB'nin rezervlerinden 52,5 milyar dolar eritti.