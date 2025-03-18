ABD Başkanı Donald Trump, Yemenli Husiler tarafından düzenlenen her saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını söyledi. Trump, "ran’ın desteklediği militanların gerçekleştirdiği her saldırının ağır sonuçları olacağını" belirtti.

Trump’ın bu uyarısı, İran destekli Husilerin USS Harry S. Truman uçak gemisine 24 saat içinde iki füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini iddia etmesinin ardından geldi.

ABD Müşterek Kuvvetler Operasyon Direktörü Korgeneral Alex Grynkewich, saldırıların hedeflerini “100 milden fazla bir mesafeyle ıskaladığını” açıkladı.

ABD OPERASYONU BAŞLATTI

Bu saldırılar, Trump yönetiminin ikinci dönemindeki en büyük askeri operasyon kapsamında Yemen’de Husilere yönelik gerçekleştirilen Amerikan hava saldırılarına misilleme olarak gerçekleşti.

Başkan Trump, Husilerin herhangi bir karşı saldırısının büyük bir güçle karşılık bulacağını ve bu gücün sınırlarının belirsiz olacağını söyledi.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren Husiler tarafından ateşlenen her mermi, İran’ın silahları ve liderliği tarafından ateşlenmiş sayılacaktır. İran bu saldırıların sorumluluğunu üstlenecek ve sonuçlarına katlanacaktır. Bu sonuçlar ağır olacak” ifadelerini kullandı.

İran’ın Husilere gelişmiş askeri teçhizat, finansman ve istihbarat sağladığını öne sürdü.

53 KİŞİ ÖLDÜ

Trump, Husilere yönelik ilk saldırı emrini, grubun Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki gemilere saldırıları yeniden başlatacağını açıklamasının ardından verdi.

Husi kontrolündeki Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD’nin Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırılarda başkent Sana da dahil olmak üzere ülkenin kuzeyindeki bölgelerde en az 53 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.