İran'da İsrail'in teşvikiyle başlattığı savaş istediği gibi gitmeyen ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin zedelenen itibarını toparlamak için yeni bir savaşa gireceğinin mesajını verdi.

ABD'nin bir sonraki hedefini daha önce de duyuran Başkan, Arizona'daki etkinlikte gazetecilere 'Küba için yeni bir şafağın doğduğunu' söyledi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğunu anımsatan Trump, "Çok yakında, bu büyük güç sayesinde 70 yıldır beklenen gün gelecek" dedi.

Trump, "Enerji kaynaklarımızı kısıtlamak ve kendimizi bizden nefret edenlerin insafına bırakmak yerine, kendi kaynaklarımızı devreye sokuyoruz" açıklamasını yaptı.

Trump'ın açıklamasında bir gün önce ise, Küba'nın üzerinde uçan ABD hava aracı gelecek saldırılar için yapılan hazırlığı gözler önüne serdi.

ABD'NİN 11 SAATLİK KORKU UÇUŞU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)’nın Küba’ya yönelik olası askeri planlara dair haberler tartışılırken, MQ-4C Triton tipi bir keşif İHA'sının ada ülke üzerinde gözlem yaptığı görüldü.

ABD Donanması’na ait olduğu belirtilen aeacın Küba çevresinde askeri hareketliliğin izlendiği ifade edildi.

Gözetleme aracı 11 saat 30 dakika boyunca aralıksız olarak ABD ablukası altındaki Küba üzerinde uçtu.

ABD'li askeri yetkililer Küba'ya 'Venezuela usülü' bir askeri harekat başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

İran'dan sonraki hedefini günler önce duyuran Trump ise "Küba'yı öyle ya da böyle almak benim için bir şeref olacaktır" demişti.