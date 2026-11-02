ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Lincoln Anıtı'nın yenilenen yansıtma havuzunun açılışında konuştu.

Grönland konusunda ABD'nin elde ettiği kazanımlara değinen Trump, "Artık Grönland da bizde. Bunu mümkün kıldıkları için Danimarka'ya ve Avrupa'ya teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'VENEZUELA'DAKİ SAVAŞI BİR GÜNDE KAZANDIK'

Trump, son günlerde yaptığı Venezuela açıklamalarında da ABD'nin ülkedeki askeri operasyonunu kısa sürede sonuçlandırdığını savundu.

Venezuela'dan ABD'ye petrol sevkiyatına ilişkin konuşan Trump, "Venezuela'daki savaşı bir günde kazandık ve yüz milyarlarca dolarlık petrol alıyoruz. Venezuela'dan her gün petrol geliyor." dedi.

İRAN İLE ANLAŞMA OLACAK MI?

İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin Washington ile anlaşmaya varmak istediğini iddia etti.

Trump, "Onlar bir anlaşma yapmak istiyor ve bu gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

KATARLI ARABULUCULAR TAHRAN'DA

Bu arada Katarlı arabulucular olası İran-ABD anlaşması için ülkenin başkenti Tahran'a gitti.

Heyetin sekiz gündür müzakere edilen ABD-İran anlaşması taslağının bir versiyonunu ele aldığı belirtildi.