Güney Kafkasya'da ulaşım ve ekonomik iş birliği açısından önem taşıyan TRIPP projesinde yeni bir aşamaya geçildi. ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların başladığını açıkladı.

Azerbaycan'ın batı bölgelerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlaması öngörülen güzergahın, bölgedeki ticaret ve ulaşım ağlarına yeni bir bağlantı kazandırması hedefleniyor.

TRUMP'TAN ALİYEV VE PAŞİNYAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada tarihi barış sürecine katkılarından dolayı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Sürecin hayata geçirilmesinde rol almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve bölgede barış ile ekonomik kalkınmanın desteklenmesine yönelik mesajlar verdi. ABD'nin uluslararası ilişkilerine ve ülkeye yönelen yatırımlara da değinen Trump, Nobel Barış Ödülü için kendisine yapılan teklife ilişkin teşekkürlerini dile getirdi.

"ERMENİSTAN'IN EN BÜYÜK PROJESİ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise TRIPP'in ülkesinin bağımsızlığını kazanmasından bu yana gerçekleştirilen en büyük ekonomik girişim olduğunu ifade etti.

Paşinyan, 8 Ağustos 2025'te ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile imzaladıkları ortak deklarasyonun, Güney Kafkasya'da uzun yıllardır devam eden düşmanlıkların sona erdirilmesi açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

Söz konusu deklarasyonun temel hedeflerinden birinin bölgede kesintisiz ve çok modlu ulaşım bağlantıları kurmak olduğunu aktaran Paşinyan, bu sürecin ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine saygı çerçevesinde yürütüleceğinin altını çizdi.