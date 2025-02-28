ABD Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere gelecek hafta yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump, iki komşu ülkenin ABD'ye uyuşturucu akışını durdurmak için yeterince çaba göstermediğinin altını çizdi.

Trump, Çin’e yönelik ek vergileri de artıracağını belirtti. Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, Çin’den ABD’ye ihraç edilen ürünlere gelecek Salı günü yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Çin, Trump’ın bu ayın başında yürürlüğe koyduğu ilk yüzde 10’luk vergilere misilleme olarak benzer bir vergi kararı almıştı.

Trump, “Kabul edilemez miktarda uyuşturucu hala Meksika ve Kanada üzerinden ülkemize giriyor. Bunların büyük bir kısmı Çin’de üretiliyor ve Çin tarafından sağlanıyor” dedi.

MİSİLLEMELER HAZIRLANIYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 10'luk ek gümrük vergisi tehdidine şiddetle karşı çıktığını ve meşru çıkarlarını sıkı bir şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını belirtti.

Bakanlık sözcüsü Lin Jian olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin fentanil konusunu bir kez daha Çin'i tehdit etmek için bahane olarak kullandığını belirterek, ticaret ve gümrük vergisi savaşlarında kazanan olmadığını söyledi.

ABD’nin en büyük ticaret ortakları arasında olan Kanada ve Meksika, Trump’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump’ın daha önce duyurduğu tarifelerin 4 Mart’a kadar ertelenmesi için ABD sınırına 10 bin asker göndereceğini açıklamıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise bu sorunu çözmek için bir “fentanil çarı” atamıştı. Sheinbaum, bu hafta yaptığı açıklamada, “ABD ile bir anlaşmaya varmayı umuyoruz. Ancak anlaşma sağlanamazsa, Meksika olarak ABD ürünlerine misilleme tarifeleri getirebiliriz” dedi.

Trudeau, Trump’ın Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüksek vergi uygulama kararını tamamen haksız bulduğunu belirtti.

Kanada, ABD’ye en fazla çelik ve alüminyum ihraç eden ülke konumunda. Trudeau, Trump yönetiminin tarifeleri yürürlüğe koyması durumunda, Kanada’nın 12 Mart’tan itibaren ABD menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 vergi getireceğini açıkladı.

EL SİLAHIN KABZASINDA

Ekonomistler, bu tarifelerin hem tüketiciler için perakende fiyatlarını yükselteceğini hem de işletmeler için üretim maliyetlerini artıracağını öngörüyor.

Trump, Çarşamba günü başkanlık döneminin ilk Kabine toplantısında, Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde 25'lik bir gümrük vergisini de "çok yakında" duyuracağını söyledi.

AB yetkilileri, Trump’ın yeni gümrük vergilerine karşılık olarak ABD’den ithal edilen ürünlere hızla misilleme yapılacağını açıkladı.

AB, yeni vergilerin “haksız” olduğunu belirterek, ticaret engellerine sert ve anında karşılık verileceğini duyurdu.