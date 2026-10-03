ABD Başkanı Donald Trump, seçim çalışmaları kapsamında Alabama’ya hareket etmeden önce Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran’ın askeri ve ekonomik altyapısının ciddi zarar gördüğünü öne süren Trump, "Gördüğünüz gibi, artık ne donanmaları kaldı ne de hava kuvvetleri. Radarları ve uçaksavar savunma sistemleri yok oldu. Ekonomileri tamamen çöktü ve enflasyon oranları yüzde 310’lara ulaştı" dedi. Trump ayrıca İran’ı "Ortadoğu’nun zorbası" olarak nitelendirerek, İran’a karşı mücadelenin yalnızca Washington’un sorumluluğunda olmaması gerektiğini savundu.

"İRAN'DA MUHATTABIMIZ KALMADI"

İran’ın yaşadığı zararları telafi etmesinin uzun yıllar alacağını söyleyen Trump, eski ABD başkanları Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinin politikalarını da eleştirdi. Trump, "Nükleer silah krizini çözmeden Tahran’a milyarlarca doları rüşvet ve haraç olarak verdiler. Bizim yönetimimiz bu hataların bir daha yaşanmasına asla müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı. İran’da muhatap bulamadıklarını da öne süren Trump, "Liderlerini kaybettiler, ardından bir grubu daha kaybettiler. Hatta başkanlarını belirlemek için bir seçim düzenlediklerinde kimse katılmaya dahi yanaşmadı. Şu anki en büyük sorunumuz orada kiminle muhatap olacağımızı bilmememiz, çünkü konuşacak kimse kalmadı. Kendi kendime ‘Kiminle konuşayım?’ diyorum. Kapıyı çalıyoruz ama evde kimse yok." dedi.

"SAVAŞ ARA SEÇİMLERDEN HEMEN SONRA BİTECEK"

Trump, savaşın sona ermesinin küresel ekonomideki dalgalanmaları da azaltacağını savundu. Çatışmaların sona ermesiyle petrol fiyatlarının dünya piyasalarında hızla düşeceğini ileri süren Trump, "Savaş çok yakında, görünüşe göre ara seçimlerden hemen sonra bitecek. Savaş bittiğinde petrol fiyatları da tamamen düşecek" diye konuştu. Ülkedeki akaryakıt fiyatlarındaki artışa da değinen Trump, seçmenlere yönelik "Şu an bir bedel ödüyorsunuz ancak bu bedel, o delilerin nükleer silah elde edip kullanması ihtimalinde ödeyeceğiniz bedelden çok daha hafiftir" ifadelerini kullandı.