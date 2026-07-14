ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

‘YANLIŞ ÜLKEYE SALDIRDILAR’

ABD'nin Irak'ı işgaline karşı çıktığını belirten Trump, "Hep şunu söylüyordum, Irak'a girmeyin. Irak'a saldırmayın. Açıkçası, yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar” ifadelerini kullandı.

‘IRAK’TA ABD ORDUSUNA İHTİYACIMIZ YOK’

Irak'tan ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili soruya Trump, "Artık orada orduya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz. Elinizdeki çok büyük bir fırsat. Petrol şirketlerinin hepsi şimdi içeri giriyor, Irak'la ortaklıklar yapıyor ve çok iyi anlaşıyorlar. Bu, orada orduya ihtiyacımızın olmadığı çok büyük bir ilişki" yanıtını verdi.

‘GEREKLİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM’

Trump, gerekmesi durumunda Irak'ı korumak için bölgede olacaklarını ama bunun gerekli olacağını düşünmediklerini kaydetti.