Orta Doğu’da tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde, uluslararası diplomasinin kalbi İsviçre'de atarken, ABD Başkanı Donald Trump İran'ın müzakere heyetini tehdit etti.

Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump "Hürmüz'ü kapatırlarsa İran'ı yok ederiz. Hatta kahrolası ülkenize bile geri dönmeyeceksiniz. ABD, gerekirse gelecekte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebilir ve geçiş ücretleri toplayabilir. Bu, ABD'nin Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'nun "koruyucu meleği" olması anlamına gelir. Bu ayrıca, ABD'nin Boğaz'dan geçen petrolün yüzde 20'sini almasını da içerecek. Mecbur kalırsak Hürmüz'ün kontrolünü alırız" ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamalarında 60 günden sonra istediğini yapabileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın uranyum zenginleştirme haklarından vazgeçmeyeceklerini söylemesine de yanıt veren Trump, "Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etsin. Yoksa ülkenin geri kalanını ele geçiririz" diye yanıt verdi.

GAZZE ÜZERİNDEN İRAN'A GÖZDAĞI

Gazze hakkında da konuşan Trump, "Hamas çok fazla sorun yaratmıyor. Sürecin kendi haline bırakılması gerekiyor. Odaklanma İran'a olmalı. İran meselesi bittiğinde, diğer birçok şey de yerli yerine oturacak" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL BİNALARI YIKMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYOR'

Trump, Lübnan meselesine ilişkin ise, "İsrail'in Hizbullah'ı alt edememesinden hayal kırıklığına uğradım. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yaklaştım çünkü o daha hassas bir iş çıkarırdı" dedi.

Trump sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerini (Hizbullah) hemen durdurmalı, sorun çıkarmalarından vazgeçmeli. Eğer yapmazlarsa, İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız, geçen hafta yaptığımız gibi, ama bu sefer daha sert."

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