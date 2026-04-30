ABD Başkanı Donald Trump, Artemis II görevinden Dünya’ya dönen NASA astronotlarını Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te ağırladı. Görüşme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a, NASA’nın merkezinin kira süresi dolduktan sonra Washington D.C.’den taşınıp taşınmayacağı soruldu. Bu soru üzerine Trump, NASA Başkanı Jared Isaacman’ı işaret ederek, “Bunu en iyi açıklayacak kişi tam yanımızda duran kişi” dedi. Ardından Isaacman’a dönerek esprili bir şekilde, “O soruyu o güzel kulaklarınızla duydunuz mu? Biliyorsunuz, çok iyi duyuyor. Süper duyuyor” ifadelerini kullandı.

