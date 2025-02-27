Pentagon, önümüzdeki 30 gün içinde trans bireylerin orduda görev alan trans bireylerin ordudan ihraç edilmesine sebep olacak yeni bir politika uygulamaya hazırlanıyor.

Çarşamba günü mahkemeye sunulan bir belgeye eklenen bilgi notunda, mevcut Trump yönetimi kısıtlamalarının genişletildiği belirtiliyor.

Yeni yürütmelik, "cinsiyet disforisi teşhisi konmuş veya geçmişte böyle bir teşhis almış ya da belirtiler gösteren askerler, ordudan ihraç sürecine tabi tutulacaktır" ifadesini içeriyor.

Not, ordunun bazı durumlarda feragat sağlayabileceğini ifade ediyor ancak bunun yalnızca "savaş kabiliyetleri orduyu doğrudan destekleyen, güçlü bir hükümet menfaati" bulunması durumunda mümkün olacağını vurguluyor.

CİNSİYETLERİNİ KANITLAMAK ZORUNDALAR

Pentagon, muafiyet almak isteyen askerlerin hiçbir zaman cinsiyet geçiş sürecine girmediğini kanıtlaması gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca, "klinik olarak anlamlı bir sıkıntı veya işlevsellik kaybı olmaksızın, askerin biyolojik cinsiyetine uygun olarak en az 36 ay boyunca istikrarlı bir hizmet geçmişine sahip olması" şart koşuluyor.

Trump yönetimi, Çarşamba günü Washington'da açılan ve altı trans askerin yer aldığı bir davaya yanıt verdi. Dava, Başkan Trump’ın Ocak ayında imzaladığı ve federal hükümetin yalnızca iki cinsiyeti tanıyacağını belirten yürütme emrinin anayasaya aykırı olduğunu öne sürüyor. Bu emir, Pentagon’un trans askerleri hedef alan bir yürütmelik oluşturmasını da zorunlu kılıyor.

8 BİNE YAKIN ASKER İHRAÇ EDİLECEK

2020 yılında Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, orduda aktif görev yapan trans bireylerin sayısının 8 bine ulaştığı belirtiliyor.

Araştırma, bu rakamın gerçekte daha yüksek olabileceğini ancak birçok askerin tercihlerini açıklamaktan korktuğunu belirtiyor.

Trump, göreve geldiği ilk gün, selefi Joe Biden tarafından yürürlüğe konan ve trans bireylerin orduya katılmasına izin veren politikayı iptal etmişti.