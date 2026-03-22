ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetimin, İran ile yeni bir müzakere süreci başlatmak için zemin yokladığı bildirildi. Axios’un haberine göre, Washington’daki ilk tartışmalar potansiyel müzakereciler, arabulucular ve güven artırıcı önlemler üzerinde yoğunlaşıyor.

TRUMP'IN GENİŞ KAPSAMLI BEKLENTİLERİ

Haberde görüşlerine yer verilen iki üst düzey ABD’li yetkiliye göre Başkan Trump, herhangi bir anlaşmanın sadece nükleer konuyla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyor. Trump’ın ajandasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılması, İran’ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokları, balistik füze programı ve Tahran’ın bölgedeki nüfuzu gibi kritik başlıklar "olmazsa olmaz" olarak değerlendiriliyor.

KATAR VE MISIR DEVREDE

Şu aşamada Washington ve Tahran arasında doğrudan bir temas kurulmuş değil. Ancak Mısır, Katar ve Birleşik Krallık’ın şimdiden İran’a mesaj ilettiği belirtiliyor. Kahire ve Doha’dan gelen sinyaller, Tahran’ın müzakerelere açık olduğu yönünde. Öte yandan İran’ın; ateşkes, düşmanlıkların sona ermesine dair garanti ve tazminat gibi "oldukça zorlayıcı" şartlar öne sürdüğü ifade ediliyor.

MASADAKİ 6 TEMEL ŞART

ABD’li yetkililer, Tahran’ın yerine getirmesi gereken altı ana talebi şu şekilde sıraladı:

Füze programının 5 yıl süreyle askıya alınması. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulması. Natanz, İsfahan ve Fordo’daki reaktörlerin kapatılması. Nükleer teknoloji üzerinde sıkı dış denetimlerin kabul edilmesi. Bölgesel füze envanterinin bin adet ile sınırlandırılması. Hizbullah, Husiler (Ensarullah) ve Hamas’a verilen desteğin sonlandırılması.

TAHRAN'IN YAKLAŞIMI VE GÜVEN SORUNU

İran yönetimi, geçmişte bu taleplerin çoğunu reddetmişti. Tahran cephesi, daha önce müzakere sonrası İran varlıklarını hedef alan bir ABD Başkanı ile masaya oturmanın zorluğuna dikkat çekiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nda istikrarın sağlanması için ABD ve İsrail’in saldırılarını durdurması ve gelecekte saldırı olmayacağına dair taahhüt vermesi gerektiğini vurguladı.

YENİ ARABULUCU KİM OLACAK?

Axios’un haberinde, Washington’ın İran’da gerçek müzakere yetkisinin kimde olduğunu ve hangi ülkelerin güvenilir arabulucu olabileceğini değerlendirdiği belirtildi. Geçmişteki nükleer görüşmelerde Umman ön plandayken, ABD’nin bu kez Gazze sürecindeki arabuluculuk başarısıyla öne çıkan Katar’a yöneldiği ifade ediliyor.