Trump yönetimi, ABD vizesine başvuran kişilere onay vermeden önce sosyal medya paylaşımlarını tüm detaylarına kadar inceleyecek. Yönetim, özellikle daha önce Gazze şeridinde bulunmuş kişileri mercek altına alacak.

Trump yönetiminin Perşembe günü verdiği yeni talimata göre, 1 Ocak 2007 sonrası Gazze Şeridi’ne giden tüm ABD vize başvuru sahipleri için sosyal medya geçmişinin incelenmesini emretti.

Reuters’ın gördüğü Dışişleri Bakanlığı yazışmasına göre bu karar, yabancı ziyaretçilerin daha sıkı denetlenmesi ve yönetimin standartlarına uymayan kişilerin ülkeye alınmamasını amaçlıyor.

HERŞEYİ TEK TEK İNCELEYECEKLER

Talimat, tüm vize türleri için geçerli olacak. Yazışmaya göre bu inceleme, Gazze'de resmi ya da diplomatik görev yapmış kişileri, gazetecileri ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını da kapsayacak.

Yazıda, “Sosyal medya taramasında güvenlik açısından sakıncalı olabilecek veriler bulunursa, 'SAO' adı verilen bir güvenlik danışma süreci başlatılacak” ifadesi yer aldı.

Yetkililere göre bu süreç, kişinin ABD için ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını tespit etmek için yürütülen bir inceleme.

Bu inceleme kapsamında ABD İç Güvenlik Bakanlığı, vizeye başvuran kişinin tüm sosyal medya ve internet geçmişini tarayacak ve Trump yönetiminin güvenlik vizyonuna uymayan herhangi bir paylaşım bulması halinde vize başvurusuna red verecek.

KONSOLOSLUKLARA GÖNDERİLDİ

17 Nisan tarihli belge, ABD’nin tüm diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine gönderildi. Yazıyı imzalayan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mart ayı sonunda yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 300’den fazla vizeyi iptal ettiğini söylemişti.

Bakanlık sözcüsü ise yazışma hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Fakat her başvurunun detaylı bir güvenlik taramasından geçtiğini belirtti.

“Trump yönetimi, vize sürecinde en yüksek ulusal güvenlik ve kamu güvenliği standartlarını koruyarak ülkemizi ve halkımızı korumaya odaklanmıştır” dedi.

Sözcü, her vizenin geçerlilik süresi boyunca da başvuru sahibinin sürekli denetlendiğini aktardı.

'BU TÜR MANYAKLARIN VİZELERİNİ İPTAL EDERİM'

Trump yönetimi, özellikle İsrail’in Gazze’deki savaşı hakkında eleştiri paylaşan öğrenci vizesi sahiplerini sınır dışı edeceğini belirtti.

Bu kişiler, ABD dış politikasına tehdit oluşturmakla suçlandı. Sivil Toplum Kuruluşları ise bu yaklaşımın ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan maddelerini tehlikeye attığını belirtti.

ABD Anayasası, ülkedeki herkesin göçmen statüsü ne olursa olsun ifade özgürlüğünü garanti ediyor. Buna rağmen, Gazze savaşına karşı görüş bildiren bazı öğrencilerin vizeleri iptal edildi.

Geçtiğimiz ay, Tufts Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınma anı videoya kaydedildi. Maskeli ajanlar tarafından götürülen Öztürk’ün tutuklanması, benzer durumların daha da artabileceği yönünde sinyaller verdi.

Rubio, konuyla ilgili bir basın toplantısında, “Bu tür manyaklardan birini her bulduğumda vizelerini iptal ederim” dedi. Ardından, bu tür başka isimlerin de vize iptaliyle karşılaşacağını açıkça söyledi.