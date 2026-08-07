Beyaz Saray tarafından yayımlanan karara göre, polisilikon ve türevlerinin ithalatına asgari fiyat uygulaması getirilirken, bazı türev ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacak.

Kararla, üretimin ABD'ye taşınmasını teşvik etmek amacıyla polisilikon türev ürünleri yüzde 15 oranında değer esaslı (ad valorem) gümrük vergisine tabi tutulacak.

1962 tarihli Ticaret Genişletme Yasası'nın 232. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmanın ardından alınan kararla, ABD'li üreticiler için adil bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla polisilikon ve türevlerinin ithalatında asgari fiyat uygulaması hayata geçirilecek.

Buna göre asgari ithalat fiyatları, polisilikon için kilogram başına 21 dolar, polisilikon külçeleri ve plakalar için kilogram başına 100 dolar, güneş hücreleri için watt başına 22 sent ve güneş modülleri için watt başına 38 sent olacak.

Ayrıca karar kapsamında ABD Ticaret Bakanlığına polisilikon ve türevlerini üretecek tesislerin kurulması, genişletilmesi veya yenilenmesine yatırım yapacak şirketler için bir teşvik programı oluşturma yetkisi verildi. Programla, ABD'de polisilikon ve türevlerinin üretiminde ticari sürdürülebilirliğin sağlanması ve istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Söz konusu düzenlemeler, kararın imzalanmasından 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan verilere göre, ABD'nin küresel polisilikon üretim kapasitesindeki payı 2005'te yüzde 50 seviyesindeyken 2024'te yüzde 2'nin altına geriledi.