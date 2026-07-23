ABD Dışişleri Bakanlığı, Temsilciler Meclisi Üyesi Wesley Bell’e gönderdiği ve Kathimerini gazetesinin ulaştığı 22 Temmuz 2026 tarihli resmi mektupta, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için gerekli yasal koşulları henüz karşılamadığını Kongre'ye bildirdi.

Beyaz Saray’ın talebi üzerine ABD Başkanı Donald Trump adına kaleme alınan mektupta; S-400 sorununun tam olarak çözülmesi, Rus füze savunma sisteminin Türkiye’nin elinden çıkarılması ve gelecekte benzer bir sistemin tedarik edilmeyeceğine dair garanti verilmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, S-400 konusunu çözmeye yönelik adımların şeffaf, yasal ve ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olması konusundaki kararlılığını yinelerken, Washington ile Ankara arasındaki görüşmelerin sürdüğünü teyit etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da gerçekleştirdiği ikili görüşmeye atıfta bulunulan mektupta, S-400 meselesi çözülmeye çalışılırken NATO kapsamındaki iş birliğinin de güçlendirileceği ifade edildi.

İkili ilişkilerin ortak güvenlik kaygıları ve dengeli ticaret temeline dayandığını belirten ABD yönetimi, eylemleri kendi çıkarlarını zayıflattığında Türkiye’yi sorumlu tutacağını, ancak karşılıklı çıkar alanlarında Ankara ile çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

HAMAS İLE İLİŞKİLERİNE DEĞİNDİ

Mektupta ayrıca Türkiye’nin ABD’nin küresel ve bölgesel barış girişimlerine sağladığı desteğe dikkat çekildi. Ankara’nın Rusya-Ukrayna, Azerbaycan-Ermenistan ve Gazze süreçlerindeki barış çabalarına katkı sunduğu, ayrıca DEAŞ ile mücadele başta olmak üzere terörle mücadele girişimlerinde aktif rol oynadığı vurgulandı.

Türkiye’nin Hamas ile ilişkileri ve yapılan bazı açıklamalar Washington’da eleştiri toplamaya devam etse de, Ankara’nın Gazze konusundaki son diplomatik temaslarda yapıcı bir duruş sergilediği belirtildi.

Türkiye’nin Hamas’ın siyasi liderliği üzerindeki etkisini kullanarak ABD Başkanı’nın Gazze barış planının kabul edilmesinde ve ateşkesin ilk aşamasına geçilmesinde önemli katkı sağladığı, ardından da kurulan Barış Kurulu’nun kurucu üyeleri arasında yer aldığı kaydedildi.