ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ın vatandaşlığının iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesi için yasal dayanak hazırlığında olduğu öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) konuyla ilgili bilgi sahibi, isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere ve kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde başlatılan soruşturma kısmen Omar'ın vatandaşlık alma sürecine odaklanıyor.

Yetkililer, Omar'ın yanı sıra 2020'de hayatını kaybeden babası Nur Omar Mohamed'in ailesini ABD'ye getirme süreci ile göçmenlik evraklarının da incelendiğini belirtti.

Kaynaklar, yönetimin bu incelemeler yoluyla Omar'ın vatandaşlığının iptali ve sınır dışı edilmesi için gerekçe bulmayı hedeflediğini iddia etti.

TELEFONUNA VE PASAPORTUNA EL KONULDUĞU BELİRTİLDİ

Omar'ın Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında 12 Ekim'de İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından aranmıştı.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, soruşturmanın göçmenlik evrakıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

WSJ'ye konuşan yetkililer, aramada Omar'ın cep telefonuna, defterlerine, kişisel bilgisayarlarına ve pasaportuna el konulduğunu aktardı.

Aynı kaynaklar, Minnesota'daki federal büyük jüri önünde ifade vermeleri için bazı akrabaları da dahil bir düzineden fazla kişiye celp gönderildiğini belirtti.

OMAR'IN OFİSİNDEN ARAMAYA TEPKİ

ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Omar'ın evine düzenlenen baskını kınayarak bunu "siyasi zulüm eylemi" olarak nitelemişti. Omar'ın ofisi de aramaya, gücün kötüye kullanıldığı gerekçesiyle tepki göstermişti.

Minnesota eyaletinden seçilen Somali kökenli, 44 yaşındaki Omar, ilk kez 2018'de Kongreye girmişti.

Trump'a yönelik sert muhalefetiyle tanınan Omar hakkında Başkan Yardımcısı JD Vance, mayısta göçmenlik işlemlerindeki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturma yürüteceğini belirtmişti. Omar ise bu iddiaları reddetmişti.