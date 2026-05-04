Dünya siyaseti, okyanus ötesinden gelen sürpriz bir genişleme hamlesiyle sarsılıyor. Bir dönem hayal gibi görünen "Kanada’nın Avrupa Birliği üyeliği" fikri, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan gerilimlerin ardından ciddi bir stratejik alternatife dönüştü.

Bugün Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılan Kanada Başbakanı Mark Carney, bu platforma davet edilen Avrupa dışı ilk lider olarak tarihe geçti.

TRUMP'IN FİKİRLERİ KANADAYI AB'YE İTİYOR

Kanada’nın rotasını Avrupa’ya kırmasındaki en büyük etken, komşusu ABD ile yaşadığı siyasi ve ekonomik krizler olarak gösteriliyor. Başbakan Carney, Ocak ayında Davos’ta sinyallerini verdiği "orta güçler ittifakı" teorisini hayata geçirmek için AB ile bağlarını tarihin en sıkı seviyesine taşıyor.

Resmi makamlar üyeliğin şu an için masada olmadığını belirtse de, Fransa ve Finlandiya gibi kilit AB üyelerinden gelen "Kanada bir gün aramıza katılabilir" açıklamaları diplomatik kulisleri hareketlendirdi.

Özellikle Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ın Carney’e yönelik "bu üyeliği ciddi ciddi düşünün" çağrısı, sürecin sadece bir temenniden ibaret olmadığını kanıtlıyor.

HALKIN YÜZDE 58'İ "EVET" DEDİ

Anket sonuçları da bu tarihi eksen kaymasını destekler nitelikte. Kanada’da yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, halkın yüzde 58'i AB üyeliği fikrinin araştırılmasını istiyor. Avrupa’nın devleri Fransa, Almanya ve İtalya’da yapılan araştırmalar, Avrupalıların büyük çoğunluğunun Ottawa yönetimini birlik içerisinde görmekten memnuniyet duyacağını ortaya koyuyor.

AB'NİN SAFE YARDIMLARINA DAHİL OLMUŞTU

Kanada, pratik adımlarla AB’nin bir parçası olmaya çoktan başlamış durumda. Mart 2025’te göreve gelen Carney hükümeti, AB’nin 150 milyar avroluk dev savunma fonu SAFE’e dahil olan ilk Avrupa dışı ülke oldu.

Hali hazırda AB ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına (CETA) sahip olan ve birliğin bilimsel araştırma programlarına katılan Kanada, ekonomik ve askeri açıdan bir "üye ülke" gibi hareket etmeye devam ediyor.

Analistler, Washington ile köprülerin atılması durumunda Kanada’nın AB’nin 28. üyesi olmasının artık bir "fantezi" olmaktan çıkabileceğini vurguluyor.