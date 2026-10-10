ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma yapılmamasından Zelenski'yi sorumlu tuttu. Trump, Ukrayna liderinin anlaşma yapma konusunda adım atmadığını savunarak ülkenin yeni bir başkana ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

‘UKRAYNA’NIN YENİ BİR BAŞKANA İHTİYACI VAR’

Trump, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna’nın yeni bir başkana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ukrayna’nın bir anlaşma yapabilecek yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu öneriyorum. Nedense Zelenski hiç anlaşma yapmıyor”

Trump'ın açıklamaları ve Rusya ile dizel yakıt anlaşmasına ilişkin iddialar, Washington ile Kiev arasındaki görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.

‘ÇOK ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA’

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Putin ile yaptıkları dizel yakıt anlaşması dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor" demişti.

‘SON DERECE BAŞARILI’

ABD'nin "Ukrayna ile güçlü bir ortak olduğunu" kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin "son derece başarılı" geçtiğini belirtmişti.

‘TELEFONU ÖNCE KAPATMAK İSTEMEDİLER’

Diğer taraftan Putin ile Trump arasında yaklaşık 1,5 saat süren telefon görüşmesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Görüşmede iki liderin de telefonu önce kapatan olmak istemediği ve sonunda ikisinin de telefonu aynı anda kapattığı belirtildi.