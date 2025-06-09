ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One başkanlık uçağının merdivenlerinde tökezledi.
Trump'ın yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio da vardı.
Trump'ın, Maryland eyaletine bağlı Hagerstown kentinde Los Angeles'taki göçmen baskınlarına karşı düzenlenen protesto gösterilerine yanıt olarak İsyan Yasası'nı uygulamaya koymaya istekli olup olmadığı sorulduğunda gazetecilerle tartışması, tökezlemenin ardından yaşandı .
Trump, benzer kazayı yaşayan eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntüleriyle alay etmişti.